Тюменским родителям объяснили, как заговорить с ребенком на темы 18+.

В Тюмени на площадке сайта «Детки» состоялся форум «Семья&RocketForum online», организатором которого выступил федеральный партийный проект «Крепкая семья». На мероприятии родителям объяснили, как заговорить с ребенком на темы 18+.

По словам подросткового психолога из Санкт-Петербурга Никиты Карпова, который принял участие в форуме, почти все разговоры о сексе между родителями и детьми получаются напряженными и бестолковыми, так как в эти момент каждый чувствует себя неловко. Специалист выделил три составляющие адекватного разговора о «запретном»: это актуальность для подростка и его информированности, собственные представления родителей, а также стратегические цели конкретного разговора.

– Если среди гугл-запросов на компьютере ребенка вы увидели слово секс, это не означает, что нужно бить тревогу и срочно бежать разговаривать с сыном или дочкой на взрослые темы. Ребенок может просто загуглить новое слово, которое он услышал, и прочитать об этом, это нормально, – пояснил психолог.

По его словам, родителям следует выстроить с детьми такие отношения, где секс будет одной из многих тем, которую ребенок может просто обсудить с родителями.

На форуме старшее поколение и подростки также узнали, на какие федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми можно рассчитывать. Кроме того, эксперты обсудили несколько волнующих взрослых вопросов, в частности как сделать ребенка счастливым.