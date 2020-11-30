В Тюменской области ликвидировали очаг коронавируса. Фото - pixabay.com.

На сегодняшний день в Тюменской области выявлено шесть очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в шести организациях. Общее число пострадавших составляет 139 человек, количество контактных – 467.

– Это исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов, пансионат для ветеранов войны и труда, ялуторовский психоневрологический интернат, ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, областная клиническая психиатрическая больница и ООО «Фармсинтез-Тюмень». На прошлой неделе снят с контроля очаг в АО «Промстрой», – сообщили в оперштабе.

В ведомстве также доложили, что сейчас в детских образовательных учреждениях региона случаев групповой заболеваемости COVID-19 нет.