В Тюмени реконструируют общественное пространство на улице Мельникайте

К ноябрю 2021 году в Тюмени реконструируют пешеходное общественное пространство в районе домов 61б – 63 на улице Мельникайте. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на приеме по личным вопросам, который провел полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

По словам главы региона, проект реконструкции зеленой зоны уже готов. Работы выполнят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств областного и федерального бюджетов. Во время реконструкции общественного пространства заасфальтируют проезды, обустроят тротуары, газоны и наружное освещение. А ещё установят скамейки и приведут в порядок зеленые насаждения.

– Мы планомерно воплощаем в жизнь программу по созданию в населенных пунктах региона комфортной среды. Улица Мельникайте с каждым годом становится всё более благоустроенной, – сообщил Александр Моор.

Как отметил Владимир Якушев, губернатор Тюменской области – человек дела и слов на ветер не бросает. Он выразил уверенность, что проект реконструкции пространства реализуют успешно и в срок.