Погода на 1 декабря в Тюмени: в первый день зимы погода не изменится

В Тюмени в первый день зимы погода не изменится. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 1 декабря, весь день в Тюмени будет облачным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 15 – 16 градусов, днем – минус 12 – 13. Вечером столбики термометров покажут 14 – 15 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло – значит быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень – таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель – то уйдет от нас зима неохотливо, с угрозами.