На улице Широтной в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 1 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на улице Белинского в районе отделения полиции № 8 и в районе дома № 2, с 10.00 до 12.00 – на улице Широтной в районе гипермаркета «О`Кей», на пересечении улиц Широтной и Ивана Словцова, на Широтной в районе ТЭЦ-2, а также на пересечении улицы Энергостроителей и бульвара Бориса Щербины.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.