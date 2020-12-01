Ишимец ударил ножом гостя, которого пустил на пьянку. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение от представителей областной больницы о том, что к ним доставили 32-летнего мужчину с ножевым ранением. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении этого преступления.

– Пострадавший с друзьями распивал алкогольные напитки в квартире общего знакомого. В ходе застолья между ним и владельцем квартиры произошел конфликт. Ранее неоднократно судимый хозяин жилплощади взял со стола нож и ударил им гостя в живот, – рассказали в пресс-службу управления МВД по Тюменской области.

В отношении ишимца следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время 37-летний подозреваемый задержан, свою вину он признал.