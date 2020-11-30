В Тюмени стартовал первый этап испытания вакцины от коронавируса. Фото - pixabay.com.

На базе Тюменского государственного медицинского университета начались клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Сейчас специалисты проводят скрининг пациентов, биохимическое и клиническое обследование, а также исследование на содержание наркотиков и алкоголя.

В ближайшие дни медуниверситет посетят 650 добровольцев. Тех, кто пройдет отбор, направят на вакцинацию. Всех их застраховали на различные случаи до нескольких миллионов рублей. С добровольцами также заключили договор с прописанными в нем ограничениям. Так, им следует реже выпивать алкоголь и посещать общественные места, а также обязательно носить маску.

– Исследование рассчитано на полгода. За это время добровольцы нанесут 11 визитов в лабораторию – шесть очных и пять заочных (информирование о состоянии здоровья по телефону). Исследуемая вакцина должна обеспечить выработку специфического стойкого иммунитета к COVID-19 сроком не менее чем на шесть месяцев, – рассказали в оперштабе.