Назначен руководитель департамента ЖКХ Тюменской области

Назначен руководитель департамент ЖКХ Тюменской области. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

Руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства стал Мугаммир Галиуллин. Распоряжение подписал глава региона Александр Моор сегодня, 30 ноября.

Отметим, что Мугаммир Файзуллович начал трудиться сразу после службы в армии в 1979 году, работал оператором по добыче нефти и газа в нефтегазодобывающем управлении «Туймазанефть». Позже стал начальником центральной инженерно-технологической службы Самотлорского нефтегазодобывающего управления № 2. Последнее место работы – в кресле генерального директора «Тюмень Водоканал».

По информации официального сайта главы города Тюмени, благодаря усилиям Галиуллина было подписано концессионное соглашение по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города. Это позволило привлечь в развитие этих важных сфер жизнеобеспечения областной столицы крупные инвестиции.