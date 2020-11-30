В Тюмени в девятый раз пройдет музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Важное культурное событие в жизни Тюменской области – музыкальный фестиваль Дениса Мацуева – пройдет в Тюменской филармонии в девятый раз. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, этот замечательный праздник классической музыки и исполнительского мастерства давно полюбился тюменцам. В 2020 году он будет идти в течение трех дней – с 17 по 19 декабря.

Денис Мацуев – пианист-виртуоз, солист Московской филармонии. Имя народного артиста России неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, качеством концертных программ, новаторством концепций и глубиной художественных интерпретаций. В своих выступлениях Мацуев объединяет деятелей искусств из разных стран и мира, поэтому в фестивальных программах можно увидеть российских и зарубежных исполнителей и молодых музыкантов.

Первый и второй день фестиваля, 17 и 18 декабря, посвятят симфонической музыке. Владимир Добровольский встанет во главе Тюменского филармонического оркестра, а Денис Мацуев исполнит «Концерт № 2» для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена.

В день закрытия фестиваля, 19 декабря, состоится концерт «Денис Мацуев и друзья», посвященный джазовой музыке. В программе «Классика в джазе» примут участие такие музыканты-виртуозы, как Андрей Иванов, Александр Зингер, Виталий Головнев, Екатерина Мочалова и многие другие.