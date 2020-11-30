Представители федерального туроператора отметили высокий туристический потенциал Ялуторовска

Представители одного из крупнейших федеральных туроператоров посетили в ноябре информационный тур, организованный департаментом потребительского рынка в Ялуторовск. Во время встречи, которая прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сотрудники ялуторовского МАУК «Арт-Вояж» рассказали о популярных событийных мероприятиях и показали фрагмент регионального народного праздника «Ялуторовская Масленица».

Кроме того, гости приняли участие в «Битве блинопеков», по достоинству оценив вкус сибирских блинов, побывали на интерактивной экскурсии в Ялуторовском остроге «Острог: история в событиях и лицах». Там они узнали о появлении сибирского форпоста, о жизни первых поселенцев и о просветительских и развлекательных возможностях туристического комплекса.

– Гостей покорили колоритные образы первых поселенцев, участников реконструкции исторических картинок, удаль казака Митяя и дегустация душистого чая из сибирских трав, – рассказали в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Участники информационного тура отметили, что у Ялуторовска высокий туристический потенциал, как и у Тюменской области в целом. По их мнению, у региона есть все возможности развивать внутренний и вьездной туризм.