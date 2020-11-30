В Тюменской области завершен первый этап «мусорной реформы»

Представители Тюменской дирекции регионального оператора по обращению с ТКО, департамента недропользования и экологии Тюменской области, Государственной жилищной инспекции, Тюменской кадастровой палаты, Главного управления строительства, общественных организаций, девелоперских и управляющих компаний обсудили «мусорную реформу», которая реализуется в Тюменской области в рамках нацпроекта «Экология».

По словам первого заместителя гендиректора ООО «ТЭО» Светланы Петренко, первый этап реформы в регионе выполнен. За это время в Тюмени и Тобольске построены два мусоросортировочных предприятия, совсем скоро такой же завод откроется и в Ишиме.

– Транспортировка отходов от контейнерных площадок налажена с учетом санитарных норм и правил. При таком методе весь собранный мусор централизованно доставляется на мусоросортировочный завод, где и происходит его разделение на виды, – сообщила Светлана Петренко.

Как отметила главный технолог Тюменской кадастровой палаты Юлия Стробыкина, заводы по сортировке и переработке мусора и полигоны хранения отходов – объекты повышенной опасности и относиться к ним нужно серьезно.

– Все опасные объекты капстроительства, земельные участки под ними и санитарно-защитные зоны учитываются в схемах территориального планирования и Правилах землепользования и застройки. Разрешение на строительство жилья, соцобъектов, обустройство открытых спортплощадок или стадионов уполномоченные органы выдают с учетом сложившейся ситуации. Всё перечисленное не должно появиться в радиусе минимум 500 м от объектов переработки, хранения или утилизации отходов, – обратила внимание участников заседания Юлия Стробыкина.