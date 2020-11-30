Тюменского наркодельца осудили на семь с половиной лет строгого режима. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Молодого человека признали виновным в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотических средств.

Мужчина в марте 2020 года через интернет связался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Тот дал задание сбывать наркотики на территории областного центра. Тюменец должен был забирать из тайников крупные партии запрещенных веществ, расфасовывать их на разовые дозы и делать закладки.

– 27 марта 2020 года тюменец в лесу забрал из тайника более 14 граммов наркотиков. Кроме того, он там же нашел еще пять чужих свертков с запрещенным веществом массой свыше 50 граммов, которые забрал себе. Спустя три дня полицейским пожаловались соседи мужчины на специфический запах из квартиры фигуранта, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Наркоделец в это время был в перчатках и собирался заняться фасовкой наркотиков на столе. Его задержали, а запрещенные вещества изъяли. Суд назначил наркосбытчику 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.