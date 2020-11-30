Почти 30 тюменцев перевели деньги мошенникам, поверив, что их сын попал в ДТП. Фото - департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Полицейские рассказали, каким способом чаще всего обманывают тюменцев дистанционные мошенники. Выяснилось, что с начала года число подобных преступлений увеличилось более чем на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– Чаще всего, а именно 1147 раз, мошенники представлялись сотрудниками банка. 547 преступлений совершено под предлогом покупки или продажи на различных сайтах. В 163 случаях злоумышленники воспользовались социальными сетями («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»), с использованием других сайтов зарегистрировано 128 фактов обмана. Под предлогом дополнительного заработка были обмануты 24 человека, оплаты услуг – 68. Сославшись на то, что «сын попал в ДТП», доверчивостью тюменцев воспользовались 28 преступников, – рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве убеждают, чтобы жители региона ни в коем случае не сообщали реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Сотрудники ведомства подчеркнули: только мошенники могут запрашивать ваш номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей.