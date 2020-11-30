Для сельских бизнесменов Тюменской области открылась «Вечерняя школа предпринимателя»

Образовательная программа для сельских предпринимателей под названием «Вечерняя школа предпринимателя: бизнес на селе» стартовала в конце ноября в Тюменской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году из-за пандемии коронавируса она проходит в онлайн-формате.

2020 год объявлен Годом сельского предпринимательства в Тюменской области, поэтому в «Школе» сделан акцент на обучении жителей муниципалитетов, у которых есть бизнес на селе. С учетом того, что все занятия проходят онлайн, любой бизнесмен на территории юга сможет поучаствовать в занятиях.

Тематические модули «Школы»: генерация бизнес-идей, управление персоналом, управление маркетингом, управление продажами, управление финансами и управление бизнес-процессами. Как отметил автор проекта Эдуард Омаров, формат обучения называется «предпринимателям от предпринимателей». Он предоставляет возможность бизнесменам раскрыть свой потенциал, начать мыслить по-новому и сделать бизнес эффективным.

В чем польза вечерней школы предпринимателя:

- развивает управленческое мышление;

- позволяет видеть компанию целиком;

- дает возможность одновременно управлять всеми шестью блоками, представленными в школе.

Напомним, впервые «Вечернюю школу предпринимателя» реализовали в 2015 году. По этой программе обучилось более 300 предпринимателей. Большинство из них в течение трех лет после обучения увеличили свой бизнес от 2 до 10 раз. Организаторами проекта являются правительство Тюменской области, фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» и ООО «Центр развития бизнеса».