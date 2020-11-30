Тюменка в попытке похудеть стала фигуранткой уголовного дела. Фото - pixabay.com.

В Тюмени осудили женщину, которая заказала в интернет-магазине препарат для похудения. На беду горожанки, в его составе было сильнодействующее вещество сибутрамин, свободный оборот которого на территории России запрещен.

Почтовую посылку с запрещенкой из Казахстана женщина получила 7 июля 2020 года. После этого тюменку, желающую стать обладательницей тонкой талии, задержали сотрудники местной таможни, препарат изъяли.

– Действия местной жительницы квалифицировали как контрабанда сильнодействующих веществ. Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активную помощь в раскрытии и расследовании преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном, – сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Кроме того, фигурантка уголовного дела добровольно перечислила 10 тысяч рублей на счет дома ребенка. Таким образом, ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.