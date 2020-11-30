«На результат влияет даже помада»: тюменцам рассказали, как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус

Тюменцам рассказали, как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус. Так, минимум за три часа до сдачи нельзя есть, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для рта и даже жевать жевательную резинку, а также курить.

– Коронавирус живет внутри эпителиальных клеток. Для ПЦР-исследования важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицированные клетки, – сообщили в оперштабе.

Также стало известно, что нельзя использовать капли и спреи. Это объясняется тем, что количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность ложноотрицательных результатов ПЦР-теста. Может снизиться вероятность выявления коронавируса в мазке и после употребления алкоголя.

Отказаться от алкоголя следует за два дня до тестирования. Кроме того, на результат повлияет даже применение помады, блеска и бальзама для губ. Дело в том, что при случайном попадании в пробу косметические средства могут замедлить ПЦР-реакцию.