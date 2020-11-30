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Пять школьников из Тюменской области стали победителями конкурса «Большая перемена»

Все они получили денежные сертификаты
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пять школьников из Тюменской области стали победителями конкурса «Большая перемена»

Пять школьников из Тюменской области стали победителями конкурса «Большая перемена»

Тюменская область вошла в топ-10 лучших субъектов РФ по количеству поданных заявок на всероссийский конкурс «Большая перемена», который проходил с марта по ноябрь 2020. В финальном этапе конкурса регион представили 17 человек, из которых 5 человек стали победителями. Кроме того, в октябре 2020 года на базе центра «Серебряный бор» состоялся полуфинал конкурса, который собрал более 600 школьников со всего УФО.

В число победителей вошли: одиннадцатиклассница ишимской гимназии им. Лукьянец Амалия Гультяева (она получила сертификат на 1 млн рублей) и четыре ученика 9 – 10 классов: Михаил Вохромеев (представитель областной ФМШ), Ольга Глухова (ученица тюменской школы № 48), Екатерина Сталевская (ученица гимназии № 83), Виолета Шкилева (ученица тобольской гимназии имени Лицмана). Все они получили сертификаты по 200 тысяч рублей.

Среди тематических номинаций конкурса – «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай Добро!», «Познавай Россию!», «Помни!». Основная цель конкурса, в котором поучаствовали около 1 млн школьников, – предоставить возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя.

Организаторами мероприятия стали АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», ФГБУ «Роспатриотцентр», РДШ, при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Образование