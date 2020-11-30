Тюменку пытались изнасиловать на морозе

Жительница Тюмени спасла женщину от насильника, услышав крик. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на изнасилование.

Инцидент произошел 19 ноября вечером. Обвиняемый в безлюдном месте в частном секторе, недалеко от пересечения улиц Запольной и Первомайской, встретил женщину. Злоумышленник грубо схватил горожанку и потащил в сторону гаражей, затем ударил, повалил на землю и попытался изнасиловать.

– Потерпевшая активно сопротивлялась и звала на помощь. Крики услышала жительница соседнего дома и вышла на улицу. Преступник, испугавшись, убежал с места происшествия, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Позже силовики задержали рецидивиста у себя на участке, его заключили под стражу. Следователи собрали и закрепили доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После этого его передадут в суд для рассмотрения по существу.