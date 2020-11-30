Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 ноября 2020 года увеличилось на 160 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 18 266 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 249 человек выздоровели (за весь период - 14187), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 19 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 970 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 714 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 247 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 295 654 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 895 летальных исходов, выздоровели 1 778 704 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам рассказали, как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус. Так, минимум за три часа до сдачи нельзя есть, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для рта и даже жевать жевательную резинку, а также курить.

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