Поисковики возвратят награду красноармейца Буракова из Тюменской области в семью. Фото - Тюменский областной поисковый центр.

Тюменские поисковики передадут в семью красноармейца Емельяна Буракова медаль «За боевые заслуги», которую нашли в местах боев в Карелии. В настоящее время родственники солдата живут в Сорокинском районе.

– Дома внук и внучка бережно хранят биографию деда. Их дедушка вернулся с войны домой в село Александровка, продолжил работать. Его не стало 1 января 2008 года. Весть о найденной награде стала большим событием на малой родине, – рассказала пресс-секретарь тюменского областного поискового центра Мария Котомина.

На закрытии всероссийской «Вахты Памяти – 2020» командир поискового отряда «Два берега» Ирина Панчук передала тюменским поисковикам награду красноармейца. Специалисты областного поискового центра им. Артура Ольховского организуют церемонию передачи медали в семью в ближайшую среду, 2 декабря.