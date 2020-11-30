В ОКБ №2 применяют цветные идентификационные браслеты для пациентов

В областной клинической больнице № 2 успешно применяют специальные идентификационные цветные браслеты для пациентов. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, система идентификации внедрена для того, чтобы повысить безопасность при оказании медицинской помощи.

Чтобы определить цвет браслета, медсестра приемного отделения обязательно собирает анамнез пациента на предмет наличия аллергической реакции и определяет риск падения по шкале «Морса». Если говорить о цветах, то браслеты бывают:

- белого цвета. Они подходят для всех госпитализируемых пациентов без рисков падения и наличия аллергии;

- красного цвета. Они подходят пациентам, в анамнезе которых была или есть аллергия на лекарства или пищевые продукты;

- желтого цвета. Они подходят тем, у кого итоговый балл по шкале Морса 25 баллов и выше.

После определения цвета на браслет наносят Ф.И.О., дату рождения, а затем браслет фиксируют на запястье или голеностопном суставе.

По словам руководителя службы контроля и качества безопасности медицинской деятельности областной больницы № 2 Татьяны Пурсановой, при наличии браслета медработник понимает, что за пациент находится перед ним, и может сравнить показания с медицинскими назначениями в электронной медицинской карте.

– Значительно снижается риск аллергической и анафилактической реакций на введение лекарственных препаратов, – отметила она.