Тюменец погиб в пожаре из-за старой электропроводки. Фото - pixabay.com.

На улице Ярославской в Тюмени накануне, 29 ноября, произошел пожар. К сожалению, не обошлось без жертв: погиб 54-летний мужчина.

– Вызов поступил в 11.05. Горел дом мансардного типа. Огонь повредил имущество на площади 54 квадратных метров. Спасатели тушили огонь около часа, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что ликвидировали пожар 15 человек личного состава управления и четыре единицы техники. Причиной произошедшего возгорания стало короткое замыкание электропроводки.