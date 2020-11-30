Заводоуковская областная больница получила пять новых автомобилей скорой помощи

Фото: ГБУЗ ТО «Областная больница №12» г. Заводоуковск

Заводоуковская областная больница № 12 получила пять новых автомобилей скорой помощи. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, две машины направлены в села Упорово и Новая Заимка, а еще три останутся в городе. Их будут использовать для обеспечения оказания медицинской помощи тем, кто живет в удаленных поселениях округа. В итоге население будет получать качественную и доступную медицинскую помощь.

Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием: аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, аспираторами, пульсокиметрами, средствами для иммобилизации и перемещения больных, акушерскими, реанимационными спецнаборами. Вся эта техника позволит мониторить состояние пациентов на догоспильном этапе и при необходимости проводить реанимацию пострадавших.

По словам главврача областной больницы № 12 Николая Сипачева, новые автомобили – весомая поддержка для системы здравоохранения.

– Они помогут быстрее доставлять пациентов в больницы, эффективно оказывать реанимационную помощь во время движения. Это спасенные жизни. А врачи скорой помощи смогут работать в комфортных условиях, – отметил главный врач.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в ноябре 2020 года Тюменская область получила 13 специализированных автомобилей для станции скорой медицинской помощи и 33 машины для сельских районов.