Тюменский центр «Милосердие» просит помощи. Фото - "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень".

Тюменский центр «Милосердие» просит помощи. Лежачим больным нужны памперсы.

– В настоящее время у нас находятся 35 паллиативных больных, 19 из которых лежачие. Примем с благодарностью средства по уходу за лежачими больными: памперсы, одноразовые пеленки, одноразовые перчатки, маски, влажные салфетки, мази, присыпкк и прочее, – сообщили в центре «Милосердие».

Там отметили, что ухаживают за паллиативными больными, находящимися в отделении, сестры по уходу и добровольные помощники из числа проживающих. Такая возможность появилась благодаря проекту «Милость сердца», при поддержке Фонда президентских грантов.

Все, кто желает помочь, могут обратиться по адресу: улица Коммунистическая, 70 (телефон 62- 65-65).