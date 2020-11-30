В Тюменской области возводят первую армянскую апостольскую церковь. Фото - "Союз армян Тюменской области" в ВК.

На пересечении улиц Омутинской и Заводоуковской в поселке Березняки строители продолжают возводить первую армянскую апостольскую церковь имени Святого Месропа Маштоца. В регионе проживают около 25 тысяч армян, и строительство церкви – давняя мечта многих из них.

– Церковь занимает особое место и на протяжении веков всегда помогала сохранять нашу национальную идентичность, – отметили в Союзе армян Тюменской области.

Стоит сказать, что для строительства с камнями из Армении был привезен и поклонный крест – хачкар. Это подарок от братьев Овеянов – Оганнеса и Гегама. В настоящий момент идет работа по возведению купола. Закончить строительства церкви планируется осенью 2021 года, передает «МегаТюмень».