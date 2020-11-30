Тюменцы забрали из приюта для бездомных животных почти тысячу собак. Фото - "Тюмень - наш дом".

В муниципальном приюте Тюмени, который начал работать в апреле 2012 года, уже побывало более 11 тысяч собак и 1 627 кошек, отловленных на улицах областной столицы. Почти четыре тысячи собак и 1 083 кошки обрели новых владельцев или вернулись к прежним. В этом году здесь приютили 1 556 собак и 249 кошек, из них 959 собак и 200 кошек нашли хозяев.

– Работающие с бездомными животными люди отмечают, что привязываются к ним так, что уже не представляют своей жизни без этих карих или зелёных глаз, излучающих любовь и преданность, любопытного мокрого носа и теплых лапок. Каждого дома ждет малыш, взятый с работы, а есть и те, кто и своим родственникам-знакомым помог найти пушистого друга, да не одного! – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В приюте животным не только предоставляют временное пристанище, но и кормят, ухаживают и оказывают медицинскую помощь, в том числе ставят прививки и стерилизуют. Познакомиться с «мальчишками» и «девчонками», как их ласково называют работники, можно в группе приюта или по адресу: ул. Кедровая, 133.