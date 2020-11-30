В Ишиме у ночного клуба молодой человек сломал челюсть жителю Омска. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ишима обратился 34-летний житель города Омска. Мужчина пояснил, что возле одного из увеселительных заведений города между ним и молодым человеком произошла ссора, после которой его доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом челюсти.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 18-летний ишимец.

– Задержанный пояснил, что между ним и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой он нанес оппоненту несколько ударов ногой по лицу, после чего скрылся, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.