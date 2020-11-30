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Происшествия

«Тушил окурки о стол»: тюменец побил друга до разрыва селезенки

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец побил друга до разрыва селезенки.

Тюменец побил друга до разрыва селезенки.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступила информация из больницы о том, что к ним доставили пациент с разрывом селезенки. Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего безработного местного жителя.

В день происшествия подозреваемый пригласил к себе в гости своего друга и они совместно распивали алкоголь. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, который привёл к драке.

– Хозяин частного дома возмутился поведением гостя, который начал тушить сигаретные окурки об кухонный стол. Злоумышленник сильно побил гостя, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

Криминал