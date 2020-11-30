Погода на 30 ноября в Тюмени: в день памяти святителя Григория Чудотворца ожидается похолодание

В Тюмени ожидается похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 30 ноября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 15 – 16 градусов, днем – минус 12 – 13. Вечером столбики термометров покажут 13 – 14 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 метр в секунду.

30 ноября отмечается день памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. В народе этого святого называли Зимоуказателем, поскольку погода в этот день указывала на то, какой будет погода грядущей зимой. Если на Григория стояла хорошая погода, то и зима обещала быть хорошей, если погода была плохой, то и зима плохой будет. С этого дня наступают устойчивые морозы и землю застилает снежный покров.