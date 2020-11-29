Фото с сайта pixabay.com

Федеральный оперативный штаб поделился новыми данными по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе на 29 ноября. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 161 тюменца.

В УрФО ситуация следующая: Свердловская область – 381 случай заболевания, Югра – 217, Ямал – 198, Челябинская область – 272, Курганская – 106 зараженных.

Лидер по заболеваемости – Москва (6798 заболевших). Всего в России выявлено 26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 459 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 269 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 527 смертей, выздоровели 1 761 457 человек.