Эксперты нашли способ сохранить остроту ума пожилым тюменцам

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Лепить из пластилина полезно не только для детей, у которых развивается мелкая моторика. Оказывается, занятие этим видом творчества поможет пожилым людям сохранить остроту ума.

По этой причине, специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района организовали для пожилых земляков интересное и полезное творческое занятие – пластилинографию.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, на занятиях педагоги помогают бабушкам и дедушкам из отделения временного проживания бороться с возрастными изменениями в психической сфере.

Погружаясь в увлекательный процесс, пожилые люди учатся выражать чувства, эмоции, настроение через творчество. Некоторые из них во время работы с пластилином, впервые открывают в себе творческий потенциал.

Добавим, что пластилинография – создание рисунка из пластилина на картонной, бумажной основе. Такая техника позволяет получать объёмные, рельефные и красочные изображения. Занятия с пластилином – это полноценное терапевтическое направление, особенно эффективное для пожилых людей.