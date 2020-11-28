Тюменский экспортный форум пройдёт в онлайн-формате

Из-за пандемии коронавируса Тюменский экспортный форум в 2020 году состоится в онлайн-формате. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», его организатором выступают Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата региона при поддержке правительства Тюменской области.

На одной площадке соберутся ведущие бизнес-спикеры и все предпринимательское сообщество города. Планируется, что в ТЭФ примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители федеральных и региональных органов власти. Модератором выступит ведущая федерального телеканала «Россия 24» Эвелина Закамская.

В программе запланированы панельные сессии и мастер-классы. Благодаря широкому диапазону тем, участники узнают о новых бизнес-трендах, историях успешного ведения внешнеэкономической деятельности. Также спикеры расскажут о кейсах, которые позволяют расширить границы продаж, раскроют тренды продвижения и поделятся секретами построения системного бизнеса.

Регистрацию можно пройти на сайте exportforum.ru. Там же пройдёт и онлайн-трансляция мероприятия.