В Голышманово новый Центр амбулаторной онкологической помощи поможет пациентам выявлять рак на ранних стадиях

Фото: ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п. Голышманово)

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в середине ноября 2020 года на базе голышмановской областной больницы № 11. Как и четыре других подобных центра, которые работают в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске, центр создан в рамках национального проекта «Здравоохранение». В новом центре специализированную медицинскую помощь смогут получать жители Голышмановского, Аромашевского, Омутинского и Юргинского районов, тогда как раньше им приходилось получать противоопухолевое лечение в тюменском «Медицинском городе».

По словам руководителя Центра амбулаторной онкологической помощи Алексея Шестакова, тактику лечения пациентов назначает мультидисциплинарная комиссия «Медицинского города». Хирургическое лечение пациенты по-прежнему получают в Тюмени, а лекарственную терапию теперь – по месту жительства.

– Для пациентов такой подход очень удобен, им не приходится ездить на дальние расстояния. Кроме этого, домашние условия и постоянная поддержка близких положительно влияют на психологический комфорт пациента, – отметил Алексей Шестаков.

В Центре амбулаторной медицинской помощи наблюдают пациентов, проводят им химиотерапевтическое лечение в условиях дневнего стационара и диагностируют злокачественные новообразования и предраковые патологии. Для этого голышмановский центр оснастили современными ультразвуковыми аппаратами, эндоскопическим комплексом, компьютерным томографом, цифровым маммографом и рентгенологической установкой.

Отметим, что основная цель открытия центров амбулаторной онкологической помощи – повысить качество и доступность оказания специализированной онкологической помощи и содействовать раннему выявлению злокачественных новообразований.