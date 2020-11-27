В ялуторовской больнице появились 30 функциональных кроватей для пациентов, перенесших инсульт

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Три десятка функциональных кроватей для пациентов, перенесших инсульт, появились в неврологическом отделении ялуторовской областной больницы № 23. Вся комфортная мебель закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Так как в ялуторовской больнице работает первичное сосудистое отделение, большинство неврологических пациентов стационара – это люди, перенесшие инсульт, и люди, которые находятся в острой фазе этого опасного состояния. Таким пациентам необходимо профессиональное лечение и повышенное внимание медсестер. Часто такие пациенты не могут самостоятельно сесть на кровати, не говоря уже о полноценном уходе за собой.

По словам старшей медицинской сестры неврологического отделения Натальи Пульниковой, полная замена старых кроватей на новые, функциональные – принципиально важный момент.

– Новые кровати имеют гидроподъемник, причем не механический. Чтобы изменить положение головного конца кровати, сделать саму кровать выше или ниже, достаточно воспользоваться пультом. Медсестрам придется прикладывать меньше физических усилий, чтобы позиционировать пациентов. А ведь для процесса реабилитации пациентов после инсульта очень значима сама возможность посадить человека, которому пока не хватает для этого собственных сил, – рассказала Наталья Леонидовна.

Полезно и то, что кровать может изменять высоту. Пациенты, которые уже могут садиться, должны доставать ногами до пола. Это этап реабилитации, который помогает им в дальнейшем подняться и встать.