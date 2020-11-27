Школьникам села Казанское подарили день игры и мотивационную библиотеку. Фото предоставлено "КП".

27 ноября в Казанский район приехал проект «Конструктория Pro», цель которого расширить горизонт профессионального сознания школьников при помощи игровых методик.

Фото предоставлено "КП".

– В России сегодня можно получить свыше 2 500 профессий, обучившись в 500 вузах и 1 000 ссузов, – рассказывает куратор проекта «Конструктория Pro», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – А всего в мире около 50 000 профессий. Немудрено запутаться. И ведь каждый год появляется около 500 новых профессий и примерно столько же исчезает! Поэтому мы предлагаем школьникам универсальную методику выбора профессий через навыки и компетенции, которые можно понять и развить при помощи игры в разные современные конструкторы.

Фото предоставлено "КП".

При входе в зону конструкторов школьникам дается «Карта будущих профессий», в которой перечислены soft-skills, которые необходимы для работы, а также различные отрасли экономики, где свои умения можно проявить. Подросток может оценить себя по этой таблице и понять, каких навыков ему не хватает для выбранной специальности. Или, наоборот, на какую сферу ему стоит обратить внимание, раз у него «прокачаны» определенные умения и качества характера. А конструкторы помогают проявиться различным «скилам» и обратить внимание школьников на такую важную вещь, как выбор будущей профессии.

Фото предоставлено "КП".

А тем, кому не хватило конструкторов, проект дарит «Мотивационную библиотеку», состоящую из современных нон-фикшн книг, интересно рассказывающих о разных профессиональных областях. Среди них такие бестселлеры, как «Уроки импровизации» Патриции Мэдсон, «О чём я говорю, когда говорю о беге» Харуки Мураками, «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, «Думай как математик. Как решать любые проблемы быстрее и эффективнее» Барбары Оакли, «Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно» Майкла Микалко, «Одна привычка в неделю. Измени себя за год» Бретта Блюменталь, «Психология лжи» Пола Экмана, «Как быстро считать в уме» Билла Хэндли, «Бизнес-план на 100%» Ронда Абрамса, «Министерство питания. Любого можно научить готовить за 24 часа» Джейми Оливера, «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана и многие другие. Книги уже со следующей недели будут доступны к выдаче в библиотеке села Казанское Тюменской области.