В тюменском дворе трое мужчин подожгли иномарку

В тюменском дворе трое мужчин сожгли иномарку. Фото - "ЧС Тюмень".

На улице Бориса Щербины, 13 сегодня, 27 ноября, ночью трое мужчин сожгли припаркованную во дворе иномарку. Поджигатели попали в объектив камеры видеонаблюдения.

– Сообщение о поджоге поступило в отдел полиции № 1. Сгорела иномарка KIA Rio. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», – рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности людей, которые совершили поджог.