Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 ноября 2020 года увеличилось на 169 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 169 и составило 17 780 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 385 человек выздоровели (за весь период – 13171), 10 детей (из общего числа заболевших), 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 844 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 714 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 496 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 682 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровели 1 712 174 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице в понедельник, 30 ноября, начинаются испытания на добровольцах вакцины от COVID-19. Среди участников исследования есть учителя и врачи, все – старше 18 лет.

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