Галина Резяпова: «Бюджет Тюменской области позволяет исполнить все социальные обязательства». Фото - www.duma72.ru.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова прокомментировала принятый закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Она отметила, что депутаты и представители правительства региона перед принятием главного финансового документа тщательно занимались его анализом и рассмотрели все замечания.

– Из-за пандемии коронавируса многие из наших ожиданий, в том числе в части наполнения бюджета, не оправдались: принятый бюджет меньше, чем бюджет прошлого года. Но финансовых средств достаточно для того, чтобы были исполнены социальные обязательства и на должном уровне шла реализация нацпроектов, – заявила Резяпова.

По ее словам, важнейшие направления не остановятся и будут выполнены. К примеру, начавшиеся строительство, реконструкция и капитальный ремонт участков автомобильных дорог Сургут – Салехард и Лабытнанги – Харп, подъезда к городу Ноябрьск, финансирование работ по проектированию трассы Урай – Советский в ХМАО-Югре.