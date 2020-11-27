В Тюмени молодого лихача за год штрафовали 38 раз за превышение скорости

В Тюмени молодого лихача за год оштрафовали 38 раз за превышение скорости. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени автоинспекторы остановили молодого лихача, который на скорости пронесся мимо камеры. Оказалось, что 24-летний водитель более 40 раз нарушил правила дорожного движения с начала года. Более того, ранее его лишили права управления за совершение ДТП с пострадавшими.

– В этом году водителя 45 раз штрафовали, из них 38 раз за превышение скорости, дважды – за превышение более чем на 80 километров в час. Мужчине снова придется заплатить за свой поступок 30 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в рамках мероприятия «Профилактика» задержали водителя «Лады-Приоры», который не снял незаконную тонировку. Суд постановил арестовать 19-летнего тюменца на 10 суток. В этом году молодой человек уже 18 раз нарушал правила дорожного движения.