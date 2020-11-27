Владимир Пискайкин прокомментировал закон о бюджете Тюменской области. Фото - www.duma72.ru.

Руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин прокомментировал закон «О бюджете Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». По его мнению, работа над документом была проведена в соответствии со всеми требованиями законодательства.

– Предложения, высказанные нашей фракцией в ходе работы над бюджетом, были учтены. Мы предоставили наши рекомендации по рациональному распределению средств, обозначили важные, на наш взгляд, приоритеты. Как известно, борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании к Федеральному собранию. Правительство области гарантирует, что основные средства будут направлены на поддержание качества жизни населения области, на выполнение социальных обязательств. Преодоление демографического спада путем увеличения материнского капитала и распространение его на первого ребенка, тоже учтено в областном бюджете, – сообщил заместитель председателя Тюменской областной думы.

Также законодатель отметил важность стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики за счет снижения налога на прибыль для ряда компаний, обеспечивающих рабочие места.