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Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,4 раза по итогам 10 месяцев

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ по итогам 10 месяцев 2020 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по октябрь 2020 года было выдано около 10,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 30,6 млрд рублей. Ипотечный кредитный портфель на 1 ноября 2020 года составил 88,5 млрд рублей, увеличившись к сопоставимому периоду прошлого года в 1,2 раза.

В том числе объем кредитов, выданных на покупку первичного жилья, вырос в 1,5 раза, вторичного – в 1,1 раза, на рефинансирование ипотечных кредитов – в 3,3 раза, по программе с господдержкой «Семейная ипотека» – в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и программа «Легкий старт». Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека 6,5%». Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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