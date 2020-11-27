Социальный проект «Теплые руки» в Тюмени получил поддержку Сбербанка. Фото предоставлено "КП".

Сбербанк в Тюмени поддержал социальный проект «Теплые руки» для мастеров активного возраста. На специально созданной странице в социальной сети Instagram организаторы проекта выкладывают фотографии с изделиями ручной работы мастеров и находят покупателей. Все вырученные средства направляются участникам проекта.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В настоящий момент в Сбере уделяется пристальное внимание инициативам, которые связаны с защитой окружающей среды, с заботой о сотрудниках и клиентах, с участием в общественной жизни регионов присутствия. Поддержка проекта «Теплые руки» позволяет нам создавать возможность для людей пенсионного возраста получать дополнительный доход с помощью их творчества.

Фото предоставлено "КП".

В Тюмени в одном из ВИП-офисов Сбера успешно прошла выставка-продажа картин пенсионерки из Ялуторовска, являющейся участницей проекта. Любовь Николаевна Новикова рисует с самого детства, а после выхода на пенсию стала посвящать рисованию все свободное время. Картины дарила друзьям, родным и принимала участие в различных выставках. Через знакомых она узнала о проекте и решила подать анкету на участие. Благодаря выставке и клиентам Сбербанка, проявившим интерес, удалось реализовать 12 картин художницы на сумму более 30 тысяч рублей.

С другими участниками проекта «Теплые руки» и их изделиями ручного труда можно познакомиться в социальной сети Instagram. На странице профиля много интересных идей для новогодних подарков. Также можно порекомендовать родным или знакомым пенсионерам, которые умеют создавать различные вещи своими руками, присоединиться к проекту.

Фото предоставлено "КП".

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