Тюменским соцработникам показали, как правильно ухаживать за пожилыми. Фото - pixabay.com.

В Тюмени завершилось обучение одной из десяти учебных групп работников организаций соцобслуживания Тюменской области. Повышение квалификации поможет соцработникам на практике отработать полученные навыки ухода за человеком, который не может сам себя обслуживать. Занятие для соцработников исетского дома-интерната транслировали дистанционно.

Уроки проходили следующим образом: на манекене и современном оборудовании ученикам показывали приемы перемещения, кормления, проведения гигиенических процедур и мероприятий по профилактике. Педагог удаленным способом контролировал верность выполнения действий учениками.

Отметим, что курс проводился в этом году в рамках пилотного проекта «Система долговременного ухода», который является частью федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», передает «Тюменская область сегодня».