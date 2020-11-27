В бюджете Тюменской области запланировали налоговые преференции реальному сектору экономики. Фото - www.duma72.ru.

Заместитель председателя областной думы Виктор Рейн отметил, что бюджет – это всегда результат большой аналитической работы. По его словам, основные параметры и приоритеты будущего бюджета, который был утвержден накануне, 26 ноября, начали разрабатывать еще летом.

– У органов государственной власти есть социальные обязательства, которые связаны с выполнением указов президента по поддержке отдельных категорий наших граждан. На социальную политику направлено 58 процентов расходов областного бюджета на следующий год, это внушительная сумма, – сообщил депутат.

Виктор Рейн заявил, что сейчас важна поддержка реального сектора экономики, так как залог будущего благополучия – это всегда результат грамотной инвестиционной политики.

– В бюджете запланированы налоговые преференции реальному сектору экономики в размере семи миллиардов рублей. Опыт многих лет доказал, что, собирая меньше налогов сегодня, мы получим большую отдачу завтра. Такой механизм способствует увеличению нашей налоговой базы, – резюмировал зампред облдумы.