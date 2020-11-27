В Тюмени на добровольцах испытают вакцину от коронавируса. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В Тюмени в понедельник, 30 ноября, начинаются испытания на добровольцах вакцины от COVID-19. Среди участников исследования есть учителя и врачи, все – старше 18 лет.

Как сообщили в Тюменском государственном медицинском университете, на базе которого проводятся испытания, на первом этапе будет проверяться состояние здоровья добровольцев, а также отбор тех, кто подходит для участия в исследовании вакцины. В вузе отметили, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, уже поступила в их лабораторию.

Отметим, что добровольцы обязаны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый участник исследования собственноручно подписывает согласие. Все они застрахованы.