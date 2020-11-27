«Сбалансирован». Сергей Корепанов – о принятом бюджете Тюменской области. Фото - www.duma72.ru.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», принятый сегодня на 43-м заседании регионального парламента в первом чтении. По его мнению, документ сформирован исходя из перспектив социально-экономического развития региона.

– Мы выбрали консервативный вариант, что вполне логично в непростых экономических условиях сегодняшнего дня. Принятию бюджета всегда предшествуют публичные слушания, и жители региона высказали ряд предложений по увеличению финансирования на борьбу с коронавирусом, на строительство и ремонт дорог, на поддержку жителей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с потерей работы. Все эти предложения согласительная комиссия учла, – сообщил Корепанов.

По мнению председателя, дефицит, который сложился при формировании бюджета на 2021 год, не является критичным, поскольку существуют механизмы его компенсации. Например, остатки средств на конец года, выпуск ценных бумаг и получение банковских кредитов. Спикер облдумы также отметил, что главные задачи, которые решает областной бюджет, – поддержка реального сектора экономики и выполнение всех социальных обязательств перед людьми.