В воскресенье Тюменским подросткам расскажут, как стать добрыми хакерами и заработать на этом . Фото предоставлено "КП".

29 ноября в онлайн-режиме в нашем городе пройдет «Семья&RocketForum online», одна из частей которого будет полностью отдана подросткам, их проблемам и кумирам. С 14.45 по тюменскому времени в эфире на YouTube-канале форума выступят модный режиссер театра и кино, тюменец по рождению, Данил Чащин, тоже в прошлом тюменка, бьюти-блогер и успешный дизайнер бренда вечерней одежды obsession Анна Герасимова, известный психолог из Санкт-Петербурга Никита Карпов и лучший хакер по версии Ozon на международной площадке HackerOne Алексей Томилов.

– Сегодня я являюсь совладельцем и техническим директором Rebrandy.co. К своим победам отношу: запуск федеральных стартапов «Столики.ру», «ГдеЗапчасть», Rebrandy.co, то, что являюсь не только лучшим хакером по версии Ozon, но и добрым хакером. А еще я никогда не сдаюсь и с удовольствием научу этому ребят! – смеется Алексей. – Расскажу, как в 9 лет я познакомился с компьютером и что из этого вышло. Почему не получил высшее образование и какие выводы сделал из этого факта. Объясню, для чего я пошел в предпринимательство и как справлялся с ответом «нет».

Лекция Алексея Томилова «Как я стал добрым хакером и заработал на этом» завершает RoketForum для подростков в 16.15.

Все мероприятия форума бесплатны для его участников, но организаторы просят пройти предварительную регистрацию по ссылке.