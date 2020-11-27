Погода на 27 ноября в Тюмени: в день апостола Филиппа к вечеру ожидается мелкий снег

В Тюмени к вечеру ожидается мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 ноября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 11 – 13 градусов, днем – минус 11. Вечером столбики термометров покажут 10 – 11 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа – к урожаю овса, дождь – к урожаю пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег – к ненастному маю, иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Прислушивались и к пернатым соседям: «На Филиппа ворона каркнет – к оттепели».