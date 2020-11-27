Тюменцев проконсультируют по вопросам профилактики ВИЧ. Фото - pixabay.com.

Со вчерашнего дня, 26 ноября, по 4 декабря 2020 года проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря 2020 года). Тюменцы могут задать свои вопросы.

– В рамках акции Роспотребнадзор проведет горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты проконсультируют жителей области по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, предоставят информацию о том, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование, а также расскажут, какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в нашем регионе, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Задать свои вопросы можно по телефону 8 (3452) 20-21-07 (понедельник – пятница, с 9 до 18 часов). Горячая линия будет работать с 26 ноября по 4 декабря.