Молодой тюменец спрятал наркотики из тайника в трусах. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Молодого человека признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

В июле 2019 года тогда еще семнадцатилетнего юношу осудили за пособничество в приготовлении к сбыту наркотика на два с половиной года условно с испытательным сроком два года. В течение этого срока он должен был доказать свое исправление, однако этого не произошло.

– В апреле 2020 года тюменец через интернет вступил в сговор с наркодельцом для сбыта запрещенных веществ. Вечером 15 июля юноша из тайника забрал более 27 граммов N-метилэфедрона и спрятал в нижнем белье. Вскоре его остановили сотрудники полиции и изъяли наркотическое средство, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд отменил условное осуждение и окончательно назначил подсудимому шесть лет шесть месяцев лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.